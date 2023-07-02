ورش عمل ودورات تثقيفية لطلبة مدارس الإسكندرية لرفع الوعي الأثري مجانا

تنظم هيئة الآثار المصرية بالإسكندرية خلال إجازة الصيف دورات وورش عمل تثقيفية لطلبة المدارس لرفع الوعي الأثري وتعليمهم تاريخ مصر القديم وتاريخ الآثار الموجودة بالإسكندرية سواء بطلمية أو يونانية أو رومانية وذلك ضمن بروتوكول تم توقيعه بين وزارة الآثار ووزارة التربية والتعليم، وبناءً على تعليمات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار في تفعيل برتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم لرفع وعى الطلبة وتثقيفهم أثريا وتاريخيا.

التنسيق مع التربية والتعليم

وقال خالد أبو الحمد مدير عام آثار الإسكندرية لـ«الوطن» إن إدارة الآثار بالإسكندرية ليس وظيفتها فقط الإشراف على المناطق الأثرية ولكنها لها دور توعوي تقوم به لرفع الوعى وتعريف المواطنين ماهية كل منطقة أثرية بالإسكندرية وتاريخها وتفعيلا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم تم التنسيق مع الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لتنفيذ ورش عمل ودورات تدريبية بالمدارس الحكومية على مستوى المحافظة.

وأشار الدكتور أحمد علي برقي مدير إدارة الوعي الأثري بالإسكندرية إلى أنه بجانب تنفيذ ورش العمل والدورات التدريبية لرفع الوعي الأثري للطلاب بالمدارس يتم تنظيم زيارات مجانية لهم للمناطق الأثرية المختلفة ليتعرفوا عليها.