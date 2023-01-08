ضبط 3 أشخاص أثناء تنقيبهم داخل منطقة أثرية بأسوان

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة سياحة وآثار أسوان بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام بعض الأشخاص بالحفر داخل المنطقة الأثرية بمنطقة المحجر الجنوبى - الشلال - أسوان بقصد الاستيلاء على تمثال من الجرانيت مُسجى بتلك المنطقة يرجع للعصر الفرعونى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط ( 3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية) حال قيامهم بالحفر بالمنطقة المشار إليها ، وتم العثور على حفر غير منتظم الشكل حول التمثال بقصد محاولة تحريكه تمهيداً لمحاولة نقله خارج المنطقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.