أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة تصل اللجان

استلمت لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، منذ قليل، صناديق أسئلة والبابل شيت وكتيبات المفاهيم لامتحان مادتي الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم الأحد 2 يوليو، وذلك بعد استئناف امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي الحالي 2023/2024، بعد إجازة عيد الأضحى.

توزيع البابل شيت وأوراق إجابة المقالي

ووجهت وزارة التربية والتعليم، توزيع أوراق البابل شيت وأوراق إجابة الأسئلة المقالية علي الطلاب قبل بدء الامتحان ب10 دقائق، لكتابة البيانات الخاصة بالطلاب وتظليل أرقام الجلوس، فضلا عن فتح اللجان الامتحانية في الساعة الثامنة وربع صباحا للانتهاء من إجراءات التفتيش مبكرا.

تسليم كتيبات المفاهيم للطلاب بداية الامتحان

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الغرفة المركزية بوزارة التعليم، تتابع منذ صباح اليوم وصول ورق الأسئلة والبابل شيت وكتيبات المفاهيم، إلى اللجان الامتحانية في موعدها المحدد، مؤكدة تسليم كتيبات المفاهيم للطلاب بداية الامتحان والتنبيه عليهم بعدم الكتابة أو الشطب أو إتلافه لاستخدامه في امتحانات الثانوية السنوات المقبلة.