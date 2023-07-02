4 حالات يحق فيها للزوجة الطلاق من المحكمة.. منها غياب الزوج سنة

يضمن قانون الأحوال الشخصية حق الزوجة في الطلاق من المحكمة، وذلك في عدة حالات يكون الضرر واقع عليها من الزوج، بما يكفل لها حقوقها ويضمن عدم سيطرة الزوج عليها أو قهرها.

وجاءت بعض المواد في قانون الأحوال الشخصية لتضمن حق الزوجة في طلب من المحكمة، وفقا للحالات التالية من المواد «6، مادة 11 مكرر مضافة، 12، 13 و14».

حالات يحق للزوجة الطلاق من المحكمة

- إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها، يجوز لها الطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها.

- يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد أن يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الصلح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.

- إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

- لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائنا؛ للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.