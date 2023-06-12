الأنبا بولا يوضح كل ما يخص الخِطبة في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

قدم الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، سلسلة من الحلقات برنامج أنا بيتي، من تقديم الإعلامية نانسي مجدي، عبر قناة مي سات القبطية، يوضح خلالها أهم ما جاء في فصل الخطبة في قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية الجديد.

أهم ما جاء في قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية

أوضح الأنبا بولا أهم ما جاء في قانون الأحوال الشخصية الجديد فيما يختص بالخطبة وهي:

- الخطبة وعد متبادل غير ملزم بين رجل وامراة بالزواج في أجل محدد.

- لا يجوز عقدها إلا بالنسبة لمتحدي الطائفة وبعد تقديم شهادة خلو الموانع.

- لا تجوز إذا كان سن أي من الخاطب أو المخطوبة يقل عن 18 سنة.

- يجوز العدول عن الخطبة بالاتفاق بين الطرفين أو إرادة أحدهما، على أن يثبت ذلك في محضر يحرره الكاهن ويرفق بمحضر الخطبة.

- إذا عدل الخاطب عن الخطبة لا يحق له استرداد ما يكون قدمه من شبكة أو هدايا، وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة فللخاطب الحق في أن يسترد ما قدمه من هدايا.

- إذا مات الخاطب تحتفظ المخطوبة بالشبكة والهدايا، وإذا ماتت المخطوبة فمن حق الخاطب استرداد الشبكة والهدايا.

الأنبا بولا: هناك 4 موانع للخطبة

وأما عن موانع الخطبة في قانون الأحوال الشخصية الجديد للأسرة المسيحية قال الأنبا بولا خلال «برنامج أنا وبيتي»، إن هناك 4 موانع تمنع إتمام الخطبة في القانون الجديد وهم:

- لا يجوز زواج من مطلق لعلة الزنا أو لتغير الدين أو الإنضمام إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس المصرية.

- إذا كان أحدهما مدمنًأ للمواد المخدرة على أن يثبت ذلك من خلال تقرير طبي رسمي.

- إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يزول يمنعه من الزواج ويجعله غير صالح للحية الزوجية.

- إذا كان أحد الطرفين مصابًا بمرض نفسي أو عقلي، على أن يثبت ذلك بتقرير طبي رسمي صلاحيته من عدمها للزواج.

أسباب تنهي الخطبة

وأضاف الأنبا بولا خلال سلسلة من الحلقات حول فصل الخطبة في قانون الأحوال الشخصية الجديد لغير المسلمين، أن الخطبة تنتهي لأحد الأسباب الآتية:

- إذا تبين مانع شرعي بين الخطيبين يعرقل إتمام الزواج.

- إذا انخرط أحد الخطيبين في مجال الرهبنة.

- إذا توفي أحد الخطيبين قبل الزواج.

- إذا عدل أي من الخطيبين عن الخطبة.

- إذا غاب أحد الخطيبين مدة سنة دون عذر مقبول أو دون موافقة الطرف الآخر.

- إذا قام أحد الطرفين بتغيير طائفته، أو غير ديانته أو تبين انضمامه إلى مذهب لا تعترف به الكنائس المصرية.