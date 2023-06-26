«الداخلية»: ضبط المتهم بالاعتداء على شخص بسكين في مدينة نصر

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، بتهمة التعدي بالضرب بسلاح أبيض على آخر يحمل جنسية أخرى، محدثا إصابته بجروح قطعية.

وتبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، بوقوع مشاجرة ومصاب بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبيّن حدوث مشاجرة بين «طـرف أول» طالب يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة القسم ومصاب بجروح متفرقة بالجسم، و«طرف ثان» مدرس يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبحوزته سلاح أبيض بسبب خلافات مالية بينهما تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب باستخدام السلاح المضبوط بحوزته محدثا إصابة الأول المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الثاني، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، واتخذت الإجراءات القانونية.