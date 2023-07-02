كيف شاركت وزارة العمل في تحقيق أهداف مبادرة حياة كريمة؟

ذكرت وزارة العمل، أنّها واحدة من أبرز أذرع الدولة في خدمة الوطن، كونها وزارة خدمية تتعامل مع «السيد المواطن» بشكل مباشر، فضلا عن مشاركتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير 2019، كمشروع وطني أعظم لتنمية الريف المصري، مستهدفا رفع مستوى المعيشة في أكثر من 4 آلاف قرية لتحقيق تنمية وتحسين جودة الحياة لنحو 58 مليون مصري، بتكلفة قد تصل إلى تريليون جنيه بمراحلها كافة، وتعمل في نطاقها أيضا مبادرة «مهنتك مستقبلك».

توفير حياة اجتماعية كريمة للمواطنين هو أبرز حقوق الإنسان

وتابعت وزارة العمل، في بيان عنها اليوم، تزامنا مع احتفالات الشعب المصري بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، ورصد ثقافة الثورة المجيدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ توفير حياة اجتماعية كريمة للمواطنين، أبرز حقوق الإنسان، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل خطاباته المعنية بهذا الملف، وتأكيده المستمر أنّ المسكن والمأكل والتعليم والبيئة الصحية والعمل المناسب والملائم، وتعزيز علاقات العمل، هو أبرز حقوق الإنسان.

وبيّنت الوزارة، أنّها شاركت في تحقيق تلك الأهداف، تعاونا مع الشركاء الاجتماعيين، وتأكيدها دائما في كل خطاباتها الإعلامية، أنّ الملفات التي تعمل فيها كدعم العمالة غير المنتظمة ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، ,حماية ورعاية العمال في الداخل والخارج، وتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وتوفير فرص العمل اللائقة، ودعم العمال في الشركات التي تتعثر بسبب الأزمات والتحديات العالمية، وغيرها، جميعها حقوق إنسان وحياة كريمة.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، حيث أكدت الوزارة أنّها تلعب دورا مميزا في دعم تلك المبادرة الرئاسية بشكل مباشر، وتغذي مواقع «حياة كريمة» بعربات التدريب المهني الثابتة والمتنقلة، وتستعد لإطلاق 7 عربات تدريب مهني خلال أيام، بعد أن أرسلت عربة إلى منطقة سانت كاترين بجنوب سيناء لتدريب أكثر من 800 سيدة بدوية على مهنة التطريز والخياطة، وعربة مماثلة إلى حي الأسمرات، وذلك خلال النصف الأول من 2023.

ملف التدريب المهني واحد من آليات مبادرة حياة كريمة

وبحسب معلومات الوزارة، يعتبر ملف التدريب المهني واحدا من الآليات والأدوات التي تخدم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إذ إنّ تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة، أبرز الحقوق التي يقرها دستور مصر وقوانينها ومبادراتها الرئاسية.

ولفتت وزارة العمل، إلى أنّها تمتلك حتى الآن 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل، وتنفذ خطة التدريب المهني التي اعتمدها حسن شحاتة، وزير العمل، في فترة 2022-2023، موضحة أنّ وحدات التدريب المتنقلة، هي أبرز أذرع «حياة كريمة»، كونها عربات تتحرك في كل القرى والنجوع للتدريب المهني.

مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة المصرية

وأكملت وزارة العمل في البيان، أنّها تتعاون بكل ما أوتيت من إمكانيات مع المبادرات الوطنية والشركاء الاجتماعيين، ولعل أبرز ذلك التعاون مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في أبريل 2022، والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة في مصر، كما تُعد المبادرة ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة حياة كريمة، تتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول نحو الطاقة النظيفة.