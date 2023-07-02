تفاصيل فتح باب التبرعات بالأراضي لإقامة مشروعات حياة كريمة في الخانكة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة والوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، فتح باب التبرعات بالأراضي أمام المواطنين لإقامة مشروعات خدمية بقرى مركز الخانكة ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة في عدد من الوحدات المحلية.

وتستعرض «الوطن» خريطة المشروعات التي تحتاج تبرعات بأراضي من المواطنين لصالح مشروعات خدمية ضمن مبادرة حياة كريمة المرحلة الثانية والتي تشمل مركز الخانكة.

تبرعات بأراضي من المواطنين

وأوضح بيان من محافظة القليوبية ومؤسسة حياة كريمة أن خريطة الأراضي والمشروعات التي في حاجة للتبرعات بأراض في مركز الخانكة للمرحلة الثانية في مبادرة حياة كريمة.

في الوحدة المحلية بالقلج: 12 قطعة منها 10 بقرية القلج و2 بقرية 23 يوليو كالتالي:

- مطلوب مساحة 1500م (41×36) بنطاق العزب الصفراء بقرية القلج لتطوير مركز طب الأسرة بعزب الصفراء طبقا منظومة التأمين الصحي الشامل.

- مطلوب مساحة 1500م (36x41) بقرية القلج لإقامة مركز طب الأسرة عليها طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

- مطلوب مساحة 1500م (41×36) بقرية القلج لإقامة مركز طب الأسرة 2 عليها طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

- مطلوب مساحة 1300م (37×35) بقرية القلج لإقامه وحدة طب الأسرة عليها طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

- مطلوب مساحة 1300م (37×35) بقرية القلج لإقامة وحدة طب الأسرة 2 عليها طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

- مطلوب مساحة 3500م بقرية القلج لإقامة مدرسة ثانوي عام طبقا لاحتياجات هيئة الأبنية التعليمية.

- مطلوب مساحى 1000م بقرية القلج لإقامة مدرسة تعليم أساسي طبقا لاحتياجات هيئة الأبنية التعليمية.

- مطلوب مساحة 1240م بقرية القلج لإقامة مركز تنمية الأسرة والطفولة طبقا لاحتياجات التضامن الاجتماعي.

- مطلوب مساحة 1000م بقرية القلج لإقامة سوق حضاري.

- مطلوب مساحة 1000م بقرية القلج لإقامة موقف حضاري.

- مطلوب مساحة 1500م (41×36) بقرية 23 يوليو لتطوير مركز طب الاسرة ب 23 يوليو طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل (توسعة الطريق).

- مطلوب مساحة 4500 م بقرية 23 يوليو لإقامة مجمع مدارس تعليم أساسي طبقا لاحتياجات هيئة الأبنية التعليمية.

أراضي أبو زعبل المطلوبة لحياة كريمة

وكشف البيان الرسمي من مؤسسة حياة كريمة ومحافظة القليوبية أنه في الوحدة المحلية بأبي زعبل تحتاج 10 قطع منها 8 أبو زعبل و2 كفر عبيان كالتالي:

- مطلوب مساحة 1500م (36x41) بنطاق العكرشة بابي زعبل لتطوير مركز طب الأسرة بالعكرشة طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

- مطلوب مساحة 1500م (36x41) بقرية أبوزعبل لإقامة مركز طب الأسرة عليها طبقا لمنظومة التامين الصحي الشامل

- مطلوب مساحة 1300م (35x37 ) بقرية أبوزعبل لإقامة وحدة طب الأسرة عليها طبقا لمنظومة التامين الصحي الشامل

- مطلوب مساحة 6400 م بقرية أبوز عبل لإقامة مجمع مدارس تعليم اساسي طبقا لاحتياجات هيئة الأبنية التعليمية .

- مطلوب مساحة 1240م بقرية أبوزعبل لإقامة مركز تنمية الاسرة والطفولة طبقا لاحتياجات التضامن الاجتماعي.

- مطلوب مساحة 1000م بقرية أبوزعبل لإقامة سوق حضاري.

- مطلوب مساحة 1000م بقرية أبوزعبل لإقامة موقف حضاري) المرج / أبوزعبل).

- مطلوب مساحة 1000م بقرية أبوزعبل لإقامة موقف حضاري (مسطرد / أبوزعبل).

- مطلوب مساحة 1300م (37×35 ) بقرية كفر عبيان لإقامة وحدة طب الأسرة 2 عليها طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

- مطلوب مساحة 4500م بقرية كفر عبيان لإقامة مجمع مدارس تعليم أساسي طبقا لاحتياجات هيئة الأبنية التعليمية.

مشروعات الوحدة المحلية بالمنايل

أوضح البيان أن قطع الأراضي المطلوبة لمشروعات الوحدة المحلية بالمنايل 7 قطع 2 في قرية المنايل و3 في كفر حمزة و2 في قرية سندوة.

- مطلوب مساحة 1300م (35x37 ) بقرية المنايل لتطوير وحدة صحة المنايل طبقا لمنظومه التامين الصحى الشامل.

- مطلوب مساحة 4800 م بقرية المنايل لإقامة مجمع مدارس تعليم أساسي طبقا لاحتياجات هيئة الأبنية التعليمية.

- مطلوب مساحة 4000م بقرية كفر حمزة لإقامة مجمع مدارس تعليم أساسي طبقا لاحتياجات هيئة الأبنية التعليمية.

- مطلوب مساحة 1000م بقرية كفر حمزة لإقامة سوق حضاري.

- مطلوب مساحة 1000م بقرية كفر حمزة لإقامة موقف حضاري.

- مطلوب مساحة 1300م (37×35 ) بقرية سندوة لتطوير وحدة صحة سندوة طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

- مطلوب مساحة 1000م بقرية سندوة لإقامة موقف حضاري.

أراضي مشروعات سرياقوس

وفي الوحدة المحلية بسرياقوس 4 قطع منها 3 سرياقوس وواحدة عزبة عبد الرحمن عبد المغني كالتالي:

- مطلوب مساحة 1500م (36x41) بقرية سرياقوس لتطوير مركز طب الأسرة بسرياقوس طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

- مطلوب مساحة 13000م بقرية سرياقوس لإقامة مجمع مدارس تعليم أساسي طبقا لاحتياجات هيئة الأبنية التعليمية.

- مطلوب مساحة 1000م بقرية سرياقوس لإقامة سوق حضاري.

- مطلوب مساحة 1300م (37×35) بعزبة عبد الرحمن عبد المغنى لتطوير وحدة صحة العزبة طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

مشروعات الجبل الأصفر

وفي الوحدة المحلية بالجبل الأصفر منها 4 قطع منها 3 الجبل الأصفر و1 بمزرعة الجبل:

- مطلوب مساحة 1500م (36x41 م) بقرية الجبل الأصفر لتطوير مركز طب الاسرة بالجبل الاصفر طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

- مطلوب مساحة 1300م (35x37) بقرية الجبل الأصفر لإقامة وحدة طب الأسرة عليها طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

- مطلوب مساحة 1000م بقرية الجبل الأصفر لإقامة موقف حضاري.

- مطلوب مساحة 1300م (37×35) بمزرعة الجبل الأصفر لتطوير وحدة صحة المزرعة طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

مشروعات عرب العيايدة

وفي الوحدة المحلية بعرب العيايدة: 5 قطع منها 3 عرب العيايدة و2 المنية كالتالي:

- مطلوب مساحة 1500م (41×36 ) بقرية عرب العيايدة لتطوير مركز طب الأسرة بعرب العيايدة طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

- مطلوب مساحة 1300م ( 37×35 ) بقرية عرب العيايدة لإقامة وحدة طب الاسرة عليها طبقا لمنظومه التامين الصحى الشامل.

- مطلوب مساحة 1300م (37×35 ) بقرية عرب العيايدة لإقامة وحدة طب الاسرة 2 عليها طبقا لمنظومة التامين الصحى الشامل.

- مطلوب مساحة 1300م (35x37 ) بقرية المنية لتطوير وحدة صحة المنية طبقا لمنظومة التامين الصحى الشامل.

- مطلوب مساحة 1900م بقرية المنية لإقامة مجمع مدارس تعليم اساسى طبقا لاحتياجات هيئة الأبنية التعليمية.

شروط قبول للتبرعات

أوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لـ«الوطن» أن فتح باب قبول التبرعات للأراضي جري بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة طبقا للاشتراطات كالتالي:

- أن تكون الأرض محل التبرع داخل أو خارج الحيز العمراني وملاصقة للكتلة السكانية للقرية ولها طرق ممهدة.

- أن تكون الأرض محل التبرع ملكية خاصة وليست وضع يد ولا يوجد أي نزاع قضائي على الملكية.

- أن تفي بالغرض وتناسب المساحات الموضحة قرين كل مشروع.

- أن يقدم صاحب الشأن طلبا للوحدة المحلية مرفقا به صورة من عقد الملكية وصورة البطاقة الشخصية للتبرع بدون مقابل أو هبة ويتم العرض على اللجنة المشكلة برئاسة نائب رئيس المركز والمدينة لفحص ومعاينة الأرض محل التبرع والتنسيق مع اللجنة المشكلة بديوان عام محافظة القليوبية.