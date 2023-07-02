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ضبط 26 كيلو مخدرات في حملة أمنية بدمياط

كتب:

محمد بركات
11:38 ص | الأحد 02 يوليو 2023
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة «كفر سعد، والزرقا، وكفر البطيخ، وفارسكور» وقسمي شرطة أول وثان دمياط.

وأسفرت جهود الحملات، عن ضبط 6 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات 12,250 كيلوجرام لمخدر الحشيش، وكمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الهيروين، وفرد محلي، وطلقة لذات العيار، بحوزة 7 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات