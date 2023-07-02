ضبط 3 تشكيلات عصابية للسرقة في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخصين وبحوزتهما مبلغ مالي عقب سرقة بعض المتعلقات من داخل شقة بدائرة قسم شرطة الساحل بأسلوب كسر الباب، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جهاز لاب توب بمسكن أحدهما، وأضافا بالتصرف في باقي المسروقات بالبيع.

كما جرى ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، وبحوزتهما 3 أقفال مصطنعة ومجموعة من المفاتيح ومجموعة مفكات وأجنة وجاكوش، عقب سرقة مبلغ مالي، ومشغولات ذهبية، وجهاز لاب توب، واكسسوارات، وساعة يد، ودراجة هوائية، وتابلت، من داخل شقة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقات المساكن بأسلوب كسر الكالون، وتم بإرشادهما ضبط «3 جهاز لاب توب، وتابلت، و6 كاميرات ديجيتال، ومجموعة من الأنتيكات، وساعات يد مختلفة الأنواع، واكسسوارات، وهاتف محمول، ودراجة هوائية» وقررا بالتصرف في المصوغات الذهبية بالبيع لدى عميلتهم «سيئة النية» تم ضبطها وبإرشادها تم ضبط كمية من المشغولات الذهبية، وبمواجهتها أيدت ما سبق.

وجرى ضبط شخص له معلومات جنائية، وبحوزته حقيبة بداخلها جهاز لاب توب، وبعض الأوراق، عقب سرقتهم من داخل سيارة بأسلوب كسر الزجاج، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وأمكن التوصل لمالك السيارة، وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

واعترف المتهم بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة المتعلقات من داخل السيارات بذات الأسلوب، وأقر بارتكاب 3 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.