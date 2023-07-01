حبس سيدتين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية وهواتف محمولة.. وقانوني يشرح العقوبة

قررت النيابة العامة حبس سيدتين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا في التجمع الخامس وسرقة هواتف محمولة من محل ملابس في منطقة شبرا مصر، وتبين من التحقيقات أن المتهمتين خططتا لتنفيذ تلك الجرائم بقصد الحصول على منافع مادية خلسة وسرقة ممتلكات الغير.

اعتراف المتهمة بسرقة المشغولات الذهبية

تحفظت النيابة العامة على المسروقات واستدعت المجني عليهم بعد أن اعترفت المتهمة الأولى بأنها سرقت مشغولات ذهبية من فيلا خاصة بمخدومتها في التجمع الخامس، وتم استدعاء المجني عليها وتسلمت مشغولاتها الذهبية واتهمتها بالسرقة وقررت النيابة العامة حبسها بذات التهمة.

اعتراف المتهمة بسرقة الهواتف المحمولة

كما اعترفت المتهمة الأخرى بعد ضبطها وقت عرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس، أنها سرقت الهاتف من محل ملابس عن طريق المغافلة وبتضييق الخناق عليها اعترفت بتنفيذ 3 وقائع أخرى بذات الطريقة وأن جملة عدد السرقات التي نفذتها 4 مرات وأرشدت عن مكان بيع الهواتف المحمولة.

عقوبة السرقة في الظرف المشدد

يقول الخبير القانوني حازم محمد المحامي بالنقض إن عقوبة المتهمتين في حالة الظرف المشدد أي تكرار الجريمة مرات سابقة قبل واقعة الضبط الأخيرة ستكون وفق نص مواد قانون العقوبات التالية و318 :« من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات».