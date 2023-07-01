«الداخلية»: ضبط سيدتين بتهمة ارتكاب 5 وقائع سرقة في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إحدى السيدات بتهمة سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي بأسلوب المغافلة، من داخل فيلا محل عملها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وبإرشادها تم ضبط المسروقات، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة.

كما جرى ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، وبحوزتها هاتف محمول مجهول المصدر، حال محاولة بيعه لأحد أصحاب محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم.

وبمواجهتها اعترفت بسرقة الهاتف المحمول من داخل أحد محلات الملابس بأسلوب المغافلة، وأقرت بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة متعلقات السيدات حال تواجدهن داخل المتاجر، وأقرت بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادها ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنها، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطها، وأقرت بالتصرف في باقي الهواتف بالبيع، وباستدعاء المجني عليهن تعرفن على المضبوطات واتهموها بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.