القبض على 7 تجار مخدرات بينهم سيدتين في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج التالية:- ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 7 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام - طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى - هاتف محمول).

ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما (عدد 80 أسطوانة من مخدر الهيروين وزنت 20 كيلو جرام - طبنجة صوت والخزينة الخاصة بها بداخلها ١٥ طلقة لذات العيار- مبلغ مالى - 3 هواتف محمول).

ضبط (3 سيدات) حال تواجدهن بمنطقة سكنهن بدائرة قسم شرطة الساحل ، وبحوزتهن (كمية من مخدر الفودو وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدرى "الحشيش والآيس" – مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة).

ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (كميه من مخدرى "الهيروين والحشيش" – عدد من الأقراص المخدرة - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالى - ميزان حساس - هاتف محمول - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملكه).

وبمواجهة المتهمين المضبوطين بالمضبوطات إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطه والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والدراجة النارية والسيارة لتسهيل تحركاتهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.