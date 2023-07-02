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القبض على «عصابة تزوير العملات النقدية» في الجيزة

كتب:

محمد بركات
11:36 ص | الأحد 02 يوليو 2023
تشكيل عصابي- صورة أرشيفية

تشكيل عصابي- صورة أرشيفية

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من "عامل بسوبر ماركت" بتضرره من (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة) لحضــــوره للمحل عمله محاولاً شراء بعض المنتجات بإستخدام عملات مُقلدة .

بالإنتقال تم ضبط المذكور وبتفتيشه عُثر بحوزته على عدد (20) ورقة مالية فئة المائة جنيــه "مُقلدين" وبمواجهته إعترف بتحصله عليها من (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة) وبإستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية ، وأجنبية "مقلدة") وبمواجهته قرر بتحصله على العملات المقلدة المضبوطة من (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة البحيرة) وبإستهدافه تم ضبطه بمسكنه وبحوزته (كيسة كمبيوتر – 2 طباعة – 2 فلاشة) .

وبمواجهته إعترف بتكوينه تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى إصطناع وتزوير العملات النقدية بقصد ترويجها بإستخدام الأدوات المضبوطة بمسكنه بالإشتراك مع (نجله ، مقيم بمحافظة الغربية) تم ضبطه وبمواجهته أيد ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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