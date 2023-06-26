إحالة تشكيل عصابي غسل 150 مليون جنيه بالمنيا للمحاكمة

قررت جهات التحقيق، إحالة تشكيل عصابي بتهمة غسل 150 مليون جنيه بالمنيا للمحاكمة، بعدما تبين من خلال التحقيقات وتحريات الشرطة في الواقعة، ارتكاب المتهمين لها.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة التي شهدتها منطقة ملوى بالمنيا، كانت البداية عندما توصلت تحريات الشرطة إلى قيام 4 أشخاص بمنطقة ملوى بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال.

كما أوضحت تحريات الشرطة أن المتهمين أسسوا أنشطة تجارية وعملوا في مجال شراء العقارات والأراضي والسيارات، وإيداع جزء من تلك المبالغ المالية بالبنوك ومكاتب البريد وإجراء عمليات سحب وإيداع بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقُدرت أفعال الغسل بمبلغ 150مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية

أما عن العقوبة القانونية، كشف سمير عبد العظيم المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، عن أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأوضح أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية»