إحالة تشكيل عصابي بتهمة سرقة الدراجات النارية في أكتوبر إلى الجنايات

أمرت جهات التحقيق، بإحالة تشكيل عصابي إلى محكمة جنايات الجيزة، بتهمة سرقة الدراجات الهوائية في الجيزة بأسلوب «قطع الأسلاك»، مع استمرار حبس المتهمين لتحديد نظر جلسة محاكمتهم.

سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب قطع الأسلاك

ترجع أحداث الواقعة، لدى ضبط المتهمين وهم 4 أشخاص من قبل وحدة مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، جميعهم مقيمون بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب قطع الأسلاك، متخذين من دائرة قسمي شرطة أول وثان الشيخ زايد مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب العديد من الوقائع على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة في قانون العقوبات

وقال المحامي هشام إبراهيم الخبير القانوني لـ«الوطن»، إنّ الواقعة يعاقب عليها المتهم وفق ما ورد بالمادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بأي من الظروف المشددة.

ولفت الخبير القانوني، إلى أنّ المتهم يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات في حالة إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.