9 سنوات في خدمة المحليات.. كيف ساهمت وزارة التنمية المحلية في جهود التنمية؟

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن إنجازات الوزارة في مجال تحسين خدمات المحليات، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد من يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2023، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية، ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة، والذي حظي باهتمام كبير من قبل الرئيس السيسي، لما يمثله هذا المشروع من أولوية في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

إنشاء وميكنة وتشغيل 300 مركز تكنولوجي ثابت بالمراكز والمدن والاحياء

وأكد اللواء هشام آمنة، أنّ الوزارة تمكنت خلال 9 سنوات مضت بالتعاون البناء مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمحافظات، في إنشاء وميكنة وتشغيل 300 مركز تكنولوجي ثابت بالمراكز والمدن والأحياء، تقدم في المتوسط 180 خدمة، إضافة إلى 19 مركزا تكنولوجيا بدواوين عموم المحافظات تقدم أكثر من 80 خدمة، ما ساهم في تحقيق عدد من الأهداف المهمة وتأتي على رأسها توفير حياة كريمة للمواطن من خلال تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها من المحليات، ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنّه في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط برعاية رئيس مجلس الوزراء، بشأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن، تم توفير وتشغيل 42 سيارة مراكز تكنولوجية متنقلة، تقوم على تنقل الخدمات الحكومية لمقر سكن المواطنين وأماكن تواجدهم في وقت قياسي لسرعة إنجاز تقديم الخدمات وبسهولة وكفاءة، إضافة إلى تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير.

ولفت إلى أنّ مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة تؤدي نحو 140 من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالحي أو المدينة، من خلال السيارات المتنقلة والمجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.

ميكنة عمليات إصدار تراخيص البناء

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى ميكنة عمليات إصدار تراخيص البناء ومنظومة المحال العامة، وغيرها من بعض الخدمات التي يحصل عليها المواطن على مستوى الدولة بشكل إلكتروني عن طريق استخدام خدمة QR Code الموحد لمنظومة التحول الرقمي، التي تتيح الوصول إلى الخدمات التي يحتاجها المواطن سواء الخدمات المقدمة داخل المراكز التكنولوجية أو خدمات الأماكن الأخرى، بالتنسيق مع وزارة التخطيط لوضع منظومة إلكترونية حديثة لإتاحة تقديم طلبات التراخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص، وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.

وأكد أنّ خدمة QR Code تعد نقلة نوعية كبيرة وفريدة من نوعها، للتسهيل على المواطنين للوصول إلى الخدمات بكل سهولة ويسر، حيث يستطيع المواطن من خلالها الدخول إلى المنظومة حيث تظهر له قائمة الخدمات «مصنّفة» ويختار منها ما يريد من خدمات وغيرها من معلومات بشكل مبسط ودون عراقيل.

إطلاق آلية للحصول على الخدمات من بوابة خدمات المحليات الإلكترونية علي شبكة الانترنت

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنّ الوزارة ساهمت في إطلاق آلية للحصول على الخدمات من بوابة خدمات المحليات الإلكترونية علي شبكة الإنترنت، وتتيح بوابة خدمات المحليات الإلكترونية تقديم 48 خدمة متنوعة، بكل أدوات الدفع الإلكتروني لها وتقديم المستندات بشكل مؤمن ويسير، مؤكدا أنّ البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات هي المنفذ الأساسي لاستقبال طلبات بعض الخدمات المقدمة للمواطنين بالإدارة المحلية، ويأتي هذا في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتيسير تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، وعلى رأسها خدمات المحليات وإطلاقها للمواطنين على البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات، لتحقيق الشفافية والنزاهة بالمحليات، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».