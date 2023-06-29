خطة محافظة القاهرة لمواجهة الأزمات والكوارث.. بينها تأمين المعلومات

تسعى محافظة القاهرة إلى تحقيق الشراكة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال وضع أسس لإدارة المخاطر والحد من مخاطر الأمن المعلوماتية، والتأكد من توفر المعلومات اللازمة وتحقيق سريتها للجهات ذات الصلة وتحديد احتمالية حدوث المخاطر بأنواعها سواء استراتيجية أو معلوماتية أو مالية أو تشغيلية أو بيئية.

وتضمنت الخطة وضع سيناريوهات والتأكد من توفر الموارد المالية اللازمة لتسيير الأعمال والحد من المخاطر المالية، كما شملت خطة إدارة الأزمات والكوارث وفق تقرير صادر عن المحافظة، ما يلي:

الأهداف الاستراتيجية لخطة إدارة الأزمات

- حماية المؤسسة من حدوث الأزمات والكوارث والحد منها.

- رفع النسبة الإجمالية للمخاطر التي وضع لها إجراءات تصحيحية من إجمالي المخاطر المتوقعة.

- توفير جهات مانحة لتقديم المساعدة للحد من المخاطر.

- الحد من نسب المخاطر التشغيلية التي تخص السلامة المهنية «إصابة العمل».

- تأمين معلومات المحافظة للحد من مخاطر الأمن المعلوماتية.

- تعزيز التعاون الدولي والمشاركة وتنظيم الفاعليات والمؤتمرات للحد من المخاطر المؤسسية.

محاور العمل

- دراسة توفير وإنشاء معسكرات إيواء تسع 400 فرد.

- التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث.

- تصميم نماذج معسكرات إيواء.

- تدريبات على كيفية إخلاء المدارس والمؤسسات العامة والمستشفيات وكيفية تحضير معسكرات الايواء.

خطة تدريبية وتشمل

- التدريب العملي على سيناريو الحريق.

- التدريب العملي على سيناريو إخلاء مدرسة.

- التدريب العملي على سيناريو مجابهة أخطار السيول.

- التدريب العملي على سيناريو مجابهة حوادث كوبري أكتوبر.

- التنسيق بين مديريات التضامن والطرق والصحة وإدارة المرور وشرطة المرافق والحماية المدنية وشركة المقاولات.

- تفعيل غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات لتعمل على مدار 24 ساعة يمثل فيها كل الجهات المعاونة.

- دراسة الأزمات وأهم الدروس المستفادة منها وأهم السلبيات لتجنب الأزمات المشابهة.

- إعداد خريطة للتنبؤ بالمخاطر المحتملة.