ضبط 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية في الجمالية

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، أنّ أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكي، يزاول نشاط غير مشروع تخصص في الاتجار بالألعاب النارية متخذا من مخزن مستأجر كائن بدائرة القسم مسرحا لتخزين الألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعُثر بداخل المخزن على 30 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي 1,5 مليون قطعة ألعاب نارية «صاروخ» مختلفة الأحجام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية.