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القبض على 6 أشخاص متهمين بالاتجار في الألعاب النارية بالمنيا والبحيرة

كتب:

محمد بركات
12:26 م | الثلاثاء 25 أبريل 2023
الشرطة- صورة أرشيفية

الشرطة- صورة أرشيفية

شن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديريتي أمن «المنيا – البحيرة»، حملة مكبرة استهدفت عددًا من حائزي وتجار الألعاب النارية.

وأسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (شخصين - مقيمين بمحافظة المنيا)، وبحوزتهما (31600 قطعة ألعاب نارية).

ضبط (4 أشخاص - مقيمين بمحافظة البحيرة) وبحوزتهم (150100 قطعة ألعاب نارية متنوعة).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح مالية.

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