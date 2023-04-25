القبض على 6 أشخاص متهمين بالاتجار في الألعاب النارية بالمنيا والبحيرة
كتب:
محمد بركات
12:26 م | الثلاثاء 25 أبريل 2023
الشرطة- صورة أرشيفية
شن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديريتي أمن «المنيا – البحيرة»، حملة مكبرة استهدفت عددًا من حائزي وتجار الألعاب النارية.
وأسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط (شخصين - مقيمين بمحافظة المنيا)، وبحوزتهما (31600 قطعة ألعاب نارية).
ضبط (4 أشخاص - مقيمين بمحافظة البحيرة) وبحوزتهم (150100 قطعة ألعاب نارية متنوعة).
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح مالية.