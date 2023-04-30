تجديد حبس 4 متهمين بالإتجار في الألعاب النارية بالبحيرة

جدد قاضي المعارضات، حبس 3 أشخاص وسيدة، 15 يوما على ذمة التحقيق بعدما أمرت النيابة بحبسهم بتهمة الإتجار بالألعاب النارية لحوزتهم على 48 ألف قطعة ألعاب نارية في البحيرة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الحادث لوصول بلاغ لمركز شرطة أبو حمص بالبحيرة حيال 3 أشخاص وسيدة، يفيد بإتجارهم بـ48500 قطعة ألعاب نارية.

وبالفحص تبين أن لهم معلومات جنائية سابقة، ويقومون بتخزين الألعاب بغرض الاتجار وتحقيق الربح غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات، ضُبط المتهمون وأقرّوا بحيازتهم للألعاب، واُتخذت الإجراءات القانونية، وأحيلوا إلى النيابة.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

وقال المحامي بالنقض ياسر سيد، إنَّ القانون وضع عقوبات صارمة لكل من يحوز الألعاب النارية والمفرقعات دون الحصول على أي تصريح رسمي، ووفقًا للقانون رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته وفقًا للقانون رقم 21 لسنة 2018، يعاقب كل من يوجد بحوزته مفرقعات وألعاب نارية وغيره بالسجن المؤبد، إلا في حالة أن يكون هناك تصريح يجيز حيازة تلك المواد.

وأضاف المحامي، أنَّ في هذه الحالات تقضي المحكمة فضلًا عن هذه العقوبة، بمصادرة محل الجريمة، كما أن المباني أو المنشآت وغيرها وأيضًا أدوات النقل التي استخدمت في نقل هذه المفرقعات.