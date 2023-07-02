ضبط 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 1579 قضية متنوعة، في مجال مكافحة الظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكة الحديد وداخل القطارات، وضبط 5197 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.