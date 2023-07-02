ضبط 277 قضية مخدرات وتنفيذ 60 ألف حكم قضائي في يوم واحد
كتب:
محمد بركات
11:45 ص | الأحد 02 يوليو 2023
وزارة الداخلية- صورة أرشيفية
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
فى مجال ضبط قضايا المخدرات :
ضبط (227) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (238) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (109,625 كيلو جرام).
كمية من مخدر البانجو وزنت (33,850 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (13,230 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيدرو وزنت ( 6 كيلو جرام).
كمية من مخدر الشابو وزنت (1,900 كيلو جرام).
كمية من مخدرالإستروكس وزنت ( 1 كيلو جرام).
كمية من مخدر الآيس وزنت ( 650 جرام).
كمية من مخدر البودر وزنت (548 جرام).
كمية من مخدر الأفيون وزنت (120 جرام).
عدد (635) قرص مخدر.
فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:
ضبط (66 قطعة سلاح نارى بحوزة 44 متهم) .. وذلك على النحو التالى:
(6) بنادق آلية .
(5) بنادق خرطوش .
(2) طبنجة .
(53) فرد محلى .
(52) طلقة مختلفة الأعيرة .
(5) خزينة متنوعة .
ضبط (184) قطعة سلاح أبيض .
فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (59993) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:
(189) حكم جناية.
(18573) حكم حبس جزئى.
(3454) حكم حبس مستأنف.
(29612) حكم غرامة.
(8165) مخالفة.
فى مجال ضبط المتهمين الهاربين:
ضبط (18) متهم.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة:
ضبط (18) متهم.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة :
ضبط (212) دراجة نارية مخالفة.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية:
ضبط (19763) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال فحص السائقين:
فحص (45) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (4) منهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.