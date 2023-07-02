ضبط 277 قضية مخدرات وتنفيذ 60 ألف حكم قضائي في يوم واحد

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات :

ضبط (227) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (238) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (109,625 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (33,850 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (13,230 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت ( 6 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1,900 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت ( 1 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 650 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (548 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (120 جرام).

عدد (635) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

ضبط (66 قطعة سلاح نارى بحوزة 44 متهم) .. وذلك على النحو التالى:

(6) بنادق آلية .

(5) بنادق خرطوش .

(2) طبنجة .

(53) فرد محلى .

(52) طلقة مختلفة الأعيرة .

(5) خزينة متنوعة .

ضبط (184) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (59993) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(189) حكم جناية.

(18573) حكم حبس جزئى.

(3454) حكم حبس مستأنف.

(29612) حكم غرامة.

(8165) مخالفة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين:

ضبط (18) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة:

ضبط (18) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة :

ضبط (212) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط (19763) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين:

فحص (45) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (4) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.