مدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء: العنف أكبر أداة لتشويه النفس المجتمعية

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء، إن العنف أكبر أداة لتشويه النفس المجتمعية، مؤكّدًا أهمية الاختبار الصحي قبل الزواج الذي أقرّته الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنَّ هناك برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج بدار الإفتاء المصرية، ولابد أن تكون المفاهيم الأساسية بهذه البرامج إلزامية.

الاختبارات النفسية للمقبلين على الزواج

وأضاف «الورداني»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» على هامش جلسات الحوار الوطني، تقديم مصطفى كفافي عبر فضائية «القناة الأولى»: «لن نستطيع القيام بعمل الاختبارات النفسية لكل المقبلين على الزواج بشكل كبير جدا، ولكن نستطيع جعل كل برامج المقلبين على الزواج إلزامية مع جل الجزء المتعلق بالامتناع عن النفقة والاتزان النفسي أساسيا في تلك البرامج».

التعنيف له منذرات قبل الزواج

وتابع أنَّ العنف يكون له منذرات قبل الزواج، فعلى سبيل المثال: عزل الولد لخطيبته عن أسرتها، مؤكّدًا أهمية الإرشاد والتأهيل للزوجين بشكل دوري، أي تلقيهم لبرامج التأهيل قبل الزواج وبعده بشكل مستمر على فترات متباعدة ومتباينة كون كل مرحلة من مراحل الزواج يوجد أمور تتغير نفسيًا ومجتمعيًا واقتصاديًا في أحوال الأسرة.