أكاديمية الشرطة تستضيف دورة تدريبية عن مكافحة العنف ضد المرأة

استضافت وزارة الداخلية، بمقر أكاديمية الشرطة «مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز بحوث الشرطة»، دورة تدريبية في مجال «مكافحة العنف ضد المرأة»، خلال الفترة من (20 إلى 22 يونيو الجاري، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والسفارة الإسبانية بالبلاد للكوادر الأمنية بوزارة الداخلية.

تضمن برنامج تلك الدورة العديد من المحاور، من أبرزها (الإطار القانوني لمكافحة العنف ضد المرأة – خصائص العنف ضد المرأة – إجراءات التحقيق في جرائم العنف ضد المرأة - دور قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية المصرية في التصدي لجرائم العنف ضد المرأة – الإطار التشريعي لجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق في قانون العقوبات المصري).

ويعكس تنظيم تلك الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري في مختلف المجالات الأمنية لاسيما المعنيين بملف «مكافحة العنف ضد المرأة – حقوق الإنسان».