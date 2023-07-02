روبوت يقود حفلا للأوركسترا الوطني في كوريا الجنوبية.. وناقد موسيقي: مشهد مرعب

تحدث الناقد الموسيقي محمود فوزي، عن قيادة أول روبوت لحفل للأوركسترا الوطني في كوريا الجنوبية، قائلا: «نقول منذ فترة إن هذا الأمر سيحدث، وسيحدث نوع من التطور الذي قد يؤدي إلى حالة من البلبلة في تطور الحالة الموسيقية».

المشهد يعتبر مرعب في صناعة الموسيقى

وأضاف الناقد الموسيقي محمود فوزي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي مصطفى كفافي، «المشهد يعتبر مرعب في صناعة الموسيقى، وذلك عندما نتحدث عن التخلي تماما عن العنصر البشري في قيادة الأوركسترا».

الأمر يعتمد على إدخال البيانات

وتابع الناقد الموسيقي محمود فوزي: «الأمر يعتمد على إدخال البيانات، فالروبوت ليس أمامه نوتة موسيقية، ولكن تم إدخال النوتة الموسيقية إليه عبر البيانات، فقرر منح إشارات معينة تمت برمجته عليها، وبالتالي نحن أمام حالة من البرمجة التامة التي تخلو تماما من الإبداع الإنساني».

في هذه الأوركسترا تكون عين العازف على يد القائد

وأكد الناقد الموسيقي محمود فوزي «في هذه الأوركسترا تكون عين العازف على يد القائد، والمايسترو لا يقرأ النوتة الموسيقية لكنه مبرمج حتى يتحرك بشكل معين، ومن ثم، فإنها تخلو من الحس الإنساني، والمرعب هو أن تدخل الذكاء الاصطناعي سيكون كبيرا خلال الفترة المقبلة في صناعة الموسيقى».