روبوت لشرح المناسك لضيوف الرحمن.. وقطار المشاعر وإسعاف برمائي لخدمة حجاج بيت الله

كشفت عدة قطاعات ومؤسسات بالمملكة أنها بدأت تستخدم مجموعة من تقنيات الذكاء الاصطناعى لتقديم خدمات متميزة للحجاج، بجانب خدمات يقدمها الأفراد وتراوحت بين توفير مجندات لأول مرة بالمملكة لمساعدة ضيوف الرحمن، وتوفير وكالة للمساعدة للترجمة لعدد كبير من اللغات، على مدار اليوم، وتوفير رجل آلى المساعدة قاصدى الحرمين.

وذكر المركز الوطنى للأرصاد عن بعض خدمات التقنية التى يقدمها، ومنها توفير 10 محطات رصد متنقلة فى منطقة المسجد الحرام والمناطق المحيطة، للحصول على بيانات دقيقة تتعلق بالتنبؤات وتوقعات حالة الطقس بدقة، والتعامل مع المتغيرات، ويتم مراقبة الأجواء لمكة والمدينة والمشاعر على مدار الساعة، ومراقبة الطرق والمنافذ والمطارات فى المنطقة.

وتم إطلاق «طمية» وهى المركبة الإسعافية البرمائية التى تم تصميمها بمواصفات خاصة تلائم طبيعة التضاريس الوعرة، التى لا يمكن لسيارات الإسعاف العادية الوصول إليها لخدمة قاصدى الحرمين الشريفين وتجهيزها بأحدث تقنيات الإسعاف وإخلاء المصابين، حيث تحتوى على الأضواء الاستطلاعية والكاميرات المتطورة التى يمكن للسائق استخدامها لمشاهدة الأماكن فى ظروف الإضاءة المنخفضة.

انطلقت أولى رحلات القطار التى تربط بين المشاعر المقدسة، عرفات ومنى والمزدلفة، وتقلل المجهود الشاق الذى كان يتكبده الحاج فى وسائل المواصلات التقليدية، حيث إنه قطار كهربائى ولا يصدر أى انبعاثات كربونية، ويحل محل 50 ألف حافلة تعمل بالوقود.

وأعلن الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الدكتور عبدالرحمن سديس، عن عدد من الخدمات الجديدة التى تقدمها الرئاسة لحجيج بيت الله خلال موسم الحج الجارى، منها ظهور روبوت لاستقبال زوار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ويشرح لهم تفاصيل هذه الفريضة وتعريفاً أكثر عن الكعبة، حيث يقدم شرحاً تفصيلياً وتوضيحياً عن كسوة الكعبة المشرفة، بالإضافة إلى عرض أجزاء من كسوة الكعبة القديمة.

وتعمل الخدمات الذكية لوكالة الشئون التوجيهية والإرشادية على الروبوت التوجيهى الذكى، الذى يقوم على توجيه الحجاج والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة عن السائلين من قاصدى المسجد الحرام، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات مختلفة.

ولم يتوقف دور التقنيات الحديثة عند هذا الحد، بل تمت الاستعانة ببعض الروبوتات العاملة بالذكاء الاصطناعى، فى استقبال الحجاج بالحرم المكى، التى تعمل على التعقيم وتوفير الكحول للحجيج، وكذلك توزيع مياه زمزم على حجاج بيت الله الحرام.

ويتم تقديم خدمات وكالة الشئون النسائية، التى تخدم قاصدات بيت الله عبر كاونترات موزعة داخل المسجد الحرام يقف عليها عدد من المترجمات المتحدثات بعدة لغات وهى، «الإنجليزية، الأردية، الأوزبكية، الفارسية، التركية، الفرنسية، البنغالية، التاميلية، السيرلانكية، البامبارا وجولا ولغة ساحل العاج، البشتو، الهندية».

وتقدم رئاسة شئون الحرمين خدمة التوعية والتعليم فى موسم الحج هذا العام، من خلال التوعية بالأمور الدينية والمناسك من خلال نشر وتوزيع المطبوعات بعدة لغات عبر مركز التوعية الرقمية والنصح، من خلال إدارة هيئة المسجد الحرام فى توجيه ضيوف الرحمن، التى تقدم برامج مختلفة فى التوعية والإرشاد، التى تقوم على ترجمة المسائل الشرعية على مدار 24 ساعة بواسطة المترجمين، وترجمة المحتويات التوجيهية ونشرها على المواقع الرسمية للرئاسة، وترجمة المقاطع والدروس العلمية والتوجيهية، كما تقوم عبر برنامج «نرشدكم بلغتكم» بترجمة المسائل الشرعية بالطريقة المباشرة. وخصصت الرئاسة من خلال الإدارة العامة للتطويف والمطوفين أكثر من 40 مطوفاً فى المسجد الحرام ممن لديهم الزاد فى العلم الشرعى، حيث يُشاركون فى تقديم خدمة التطويف.

ترجمات فورية بكل اللغات وخدمة الفتاوى يقوم عليها 100 من المشايخ وأساتذة العلوم الشرعية للإجابة عن تساؤلات الحجاج

وتقدم الرئاسة للمستفتين عن شعيرة الحج والأمور الشرعية الأخرى وفق المنهج الصحيح خدماتها، من خلال توزيع المشايخ فى المواقع وعلى مداخل ومخارج بيت الله الحرام للإجابة عن أسئلة ضيوف الرحمن وقاصدى المسجد الحرام، عبر 10 مواقعٍ داخل المسجد الحرام، كما يوجد 23 كابينة هاتف و7 مواقع للرد على السائلين يقوم عليها 100 من أصحاب الفضيلة والقضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار اليوم.