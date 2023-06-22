روبوت فرنسي في مهمة إنقاذ الغواصة «تيتان».. يمكنه الوصول لعمق 6 آلاف متر

ذكر معهد الأبحاث الفرنسي لاستغلال البحار أنَّه يستخدم روبوت يمكنه الغوص إلى عمق يصل إلى 6 آلاف متر تحت الماء للمساعدة في البحث عن الغواصة «تيتان» التي اختفت في أثناء هبوطها إلى موقع حطام السفينة الأيقونية «تايتانيك»، ويمكن أن يساعد في تحرير الغواصة إذا كانت عالقة.

وفقًا لبيان من المعهد الفرنسي للاستغلال البحري، يتم استخدام روبوت «فيكتور 6000» للبحث عن الغواصة «تيتان» في المكان الواقع شمال المحيط الأطلسي، ويمتاز هذا الروبوت بقدرته على الغوص إلى عمق يصل إلى 6 آلاف متر، مما يجعله أعمق من المعدات الأخرى المتاحة في الموقع، ويتم تشغيل الروبوت بواسطة طاقم مؤلف من 25 فردًا.

تشغيل الروبوت الفرنسي «فيكتور 6000» بطاقم من 25 فردا

ويمكن التحكم في أذرع الروبوت «فيكتور 6000» عن بعد لقطع الكابلات أو تنفيذ مهام أخرى للمساعدة في تحرير الغواصة «تيتان» إذا علقت في المكان، وفقًا للبيان الصادر عن المعهد الفرنسي للاستغلال البحري.

وصرح أوليفييه ليفور، رئيس العمليات البحرية في المعهد الفرنسي للاستغلال البحري الذي يشغل الروبوت «فيكتور 6000»، بأن الروبوت غير قادر على رفع الغواصة «تيتان» بمفردها.

ومع ذلك، أشار ليفور في حديثه لوكالة «رويترز»، إلى أنَّ الروبوت يمكنه المساعدة في ربط الغواصة التي تزن 10 أطنان بسفينة قادرة على رفعها إلى السطح.

الروبوت «فيكتور 6000» لديه أذرع معالجة يمكن استخدامها لتحرير الغواصة

يشير «ليفور» إلى أنَّ الروبوت «فيكتور 6000» يمكنه الاستكشاف المرئي باستخدام جميع معدات التصوير المرئي التي يحملها، وأن لديه أذرع معالجة يمكن استخدامها لتحرير الغواصة، مثل قطع الكابلات أو الأجسام الأخرى التي يمكن أن تعيق حركتها في قاع المحيط.

انقطع الاتصال بالغواصة «تيتان» والتي تحمل 5 أشخاص على متنها بعد وقت قصير من بدء هبوطها إلى موقع حطام سفينة «تايتانيك» التي غرقت في عام 1912 بعد اصطدامها بجبل جليدي، ويقع الحطام على عمق يصل إلى 3810 أمتار.