الإمارات ترفع أسعار الوقود في يوليو

رفعت الإمارات أسعار الديزل والبنزين بأنواعه لشهر يوليو مقارنة بأسعار شهر يونيو، وفقاً لبيانات نشرتها مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» التي تشغل محطات لتزويد الوقود عبر «تويتر».

تحرير أسعار الوقود

وتطبق الإمارات سياسة تحرير أسعار الوقود منذ أغسطس 2015، وتعتمد آلية للتسعير ترتبط بأسعار النفط الخام العالمية.

ومن المقرر أن يتمّ العمل بالأسعار الجديدة لشهر يوليو كالآتي:

الأسعار الجديدة

- سعر بيع لتر الديزل سيصبح 2.76 درهم من 2.68 درهم في يونيو.

- سعر بيع لتر بنزين «إي بلس» 91 سيصبح 2.81 درهم بدلًا من 2.76 درهم في يونيو.

-سعر بيع لتر «بنزين 95» سيصبح 2.89 درهم من 2.84 درهم في يونيو.

-سعر بيع لتر «بنزين 98» سيصبح 3 دراهم بدلًا من 2.95 درهم في يونيو.