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أسعار البترول تخسر مكاسبها عالمياً للفصل الرابع على التوالي

كتب:

مارينا رؤوف
03:44 م | السبت 01 يوليو 2023
تراجع الطلب على البترول بالأسواق العالمية

تراجع الطلب على البترول بالأسواق العالمية

أغلقت أسعار البترول العالمية على ارتفاع خلال نهاية تداولات الأسبوع يوم الجمعة، لكنها سجلت رابع خسارة بشكل ربع سنوي على التوالي، إذ يخشى المستثمرون من أن يؤدي تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي إلى تراجع الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت العالمي تسليم أغسطس والتي تنتهي يوم الجمعة بقيمة 56 سنتا، أو 0.8%، إلى 74.90 دولار عند التسوية، وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية يونيو، انتهى العقد منخفضا 6% وفق ما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.

وصعد كذلك خام غرب تكساس الأمريكي 78 سنتا أو 1.1% إلى 70.64 دولار للبرميل، وسجل ثاني تراجع ربع سنوي على التوالي، بانخفاض 6.5% تقريبا في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وتأثرت الأسواق في الأشهر القليلة الماضية بضغوط التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية وانتعاش أبطأ من المتوقع في التصنيع والاستهلاك الصيني.

وبالنسبة لتعاملات يوم الجمعة، عزز تقرير وزارة التجارة الأمريكية الذي أظهر ارتفاع التضخم السنوي الشهر الماضي بأبطأ وتيرة في عامين أسعار البترول، وجاء الدعم أيضا من الانخفاض الحاد في مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي.

وتتلقى الأسعار مزيدا من الدعم من خطط السعودية لخفض الإنتاج نحو مليون برميل إضافي يوميا في يوليو  الحالي بالإضافة إلى اتفاق أوبك+ الأوسع نطاقا للحد من الإمدادات حتى 2024.

وأظهر مسح لوكالة «رويترز» شمل 37 اقتصاديا ومحللا أن أسعار النفط ستجد صعوبة في اكتساب قوة دافعة هذا العام، مع استمرار الرياح غير المواتية في الاقتصاد العالمي.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.