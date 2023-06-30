 أسعار النفط اليوم.. خام برنت يسجل 74.67 دولار للبرميل في أول ارتفاع شهري

شهدت أسعار النفط اليوم ارتفاعًا، حيث يتجه خام برنت لتحقيق زيادة شهرية للمرة الأولى هذا العام، وجاء ذلك نتيجة لتراجع كبير في مخزونات النفط الخام الأمريكية، ما أثار مخاوف من تأثير زيادة أسعار الفائدة على الطلب على الوقود، وذلك بحسب وكالة رويترز.

ارتفاع أسعار النفط اليوم في عقود خام برنت

وارتفعت أسعار النفط اليوم متمثلة في عقود خام برنت لتسليم سبتمبر بنسبة 0.2% أو 16 سنتًا لتصل إلى 74.67 دولار للبرميل في تداولات اليوم، كما ارتفع العقد الأقرب استحقاقًا والذي ينتهي تداوله اليوم بنسبة 0.1% أو 30 سنتًا ليصل إلى 74.64 دولار للبرميل، وسجلت أيضًا أسعار خام غرب تكساس الأمريكي ارتفاعًا بنسبة 0.1% أو 8 سنتات ليصل إلى 69.95 دولار للبرميل، وفي شهر يونيو، يتجه مزيج برنت وخام غرب تكساس الوسيط لتحقيق زيادة تقدر بأكثر من 2.5%، وهذه ستكون أول زيادة شهرية لخام برنت هذا العام، في حين تعتبر الثانية لخام غرب تكساس بعد ارتفاعه في أبريل.

خام برنت يسجل خسارة على الصعيد الفصلي

وباستعراض أسعار النفط اليوم على الصعيد الفصلي «ربع سنوي»، يتجه خام برنت لتسجيل خسارة تقدر بنحو 6%، في حين يتجه خام غرب تكساس لتسجيل خسارة تقدر بحوالي 7%، وتثير الأسواق المخاوف من نقص الإمدادات بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط بمقدار 9.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 23 يونيو، وقد تجاوزت هذه النسبة توقعات المحللين الذين توقعوا انخفاضًا بمقدار 1.8 مليون برميل.