10 طرق للحفاظ على بنزين السيارة وتقليل الاستهلاك.. تعرف عليها

أعلنت اليوم وزارة البترول والثروة المعدنية، تحريك أسعار البنزين والسولار، وهو ما جعل البحث عن طرق توفير استهلاك البنزين على قائمة اهتمام أصحاب السيارات وشركات النقل الجماعي والنقل الخاص، حتى أصحاب سيارت الميكروباصات والشركات المتخصصة في نقل السلع الغذائية بين الأسواق المحلية بالمحافظات المختلفة.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، وفي إطار الخدمات المستمرة التي تقدمها لقرائها ومتابعيها، أبرز الطرق التي تعمل على تقليل وتوفير استهلاك البنزين، حسب ما صرح به خبير السيارات ناجي محمود لـ«الوطن».

طرق تقليل استهلاك البنزين

- تشغيل تكييف السيارة طوال الوقت يزيد من معدلات استهلاك البنزين، لهذا يفضل تشغيل التكييف في حالات الحرارة العالية فقط خلال فترات النهار.

- في حالة الزحام على الطرق، يجب إيقاف عمل المحرك حتى لا يستهلك البنزين دون فائدة.

- الحرص على تغيير فلتر البنزين في حالة تهالكه، إذ إنه يساعد على سهولة انسيابية البنزين من داخل التانك مرورًا بالفلتر وصولا إلى الرشاشات، وهذا يساعد على سرعة عمل السيارة دون استهلاك زائد للبنزين.

- الحرص بشكل دائم على تغيير الزيت بانتظام.

- يجب على قائد السيارة فحص رشاشات السيارة، نظرا لأن الرشاشات المتهالكة تزيد من معدل استهلاك البنزين.

- يجب على السائق على الطريق السير بسرعة تتراوح بين 100 كم وحتى 120 كم/ساعة، نظرًا لأن السير بسرعة هادئة أو سريعة جدًا، يتسبب بشكل كبير في زيادة استهلاك البنزين.

التأكد من إطارات السيارة

- يجب على قائد السيارة قبل الانطلاق على الطريق، التأكد من امتلاء إطارات السيارة نظرًا لأن الإطار غير الممتلئ بشكل طبيعي يزيد من استهلاك البنزين على الطرق.

- الحرص على الكشف على «الجوان» المرتبط بفتحة «تانك السيارة»، نظرًا لأن تهالكه أو ظهور التشققات عليه يعمل على زيادة استهلاك البنزين وتسربه من السيارة.

- يجب أن يتم تزويد السيارة بالبنزين عندما يكون معدل الوقود بها يتراوح بين النصف والثلث، للحفاظ على انتظام كمية الوقود المتدفقة إلى المحرك، وهذا يعمل على توفير عملية استهلاك البنزين.

- تجنب السير على الطرق المتهالكة أو الرملية لأنها تزيد من مقاومة السيارة، وبالتالي تزيد من معدلات استهلاك البنزين.