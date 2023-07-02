إصابة طالبة بحالة إغماء أثناء أداء امتحان الثانوية العامة بكفر الشيخ

شهدت لجنة مدرسة مجمع رخا الثانوية بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، إصابة طالبة بحالة إغماء أثناء أداء الامتحان داخل اللجنة المخصصة، وتم إبلاغ غرفة العمليات وإدارة الأزمات من قبل رئيس اللجنة، وجري نقل الطالبة إلى مستشفى بيلا المركزي لعمل الفحوصات والإسعافات اللازمة.

إصابة طالبة بالمرحلة الثانوية بحالة إغماء

ووفقًا لمصدر طبي مسؤول بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، فإنّ المديرية استقبلت إشارة من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ تفيد بورود بلاغ من رئيس لجنة مدرسة مجمع رخا الثانوية ببيلا بإصابة طالبة أثناء أداء الامتحانات، لافتًا أنّ الطالبة وصلت لقسم الاستقبال بمستشفى بيلا المركزي مصابة بحالة إغماء لتقوم الفرق الطبية داخل المستشفى بعمل الفحوصات الطبية اللازمة لها، وخضعت الطالبة للفحوصات الطبية وحالتها مستقرة، وتبين أنها تدعى «أ.ع.ع»، 18 عاما، طالبة بمدرسة مجمع رخا الثانوية بمدينة بيلا.

طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ

وأدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ «الدور الأول»، الامتحان في مادة الفيزياء للشعبة العلمية «علوم ورياضيات»، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا ولمدة 3 ساعات.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ 25 ألفًا و99 طالبًا وطالبة، موزعين علي 76 لجنة عامة، بـ12 إدارة تعليمية، بين 13 إدارة تعليمية تضمها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لعدم وجود لجان ثانوية عامة بإدارة سيدي غازي التعليمية، لأداء طلاب المدارس بلجان إدارتي شرق وغرب كفر الشيخ التعليميتين.