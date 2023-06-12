«تعليم شمال سيناء»: حالة إغماء بين الطلبة أثناء امتحانات الثانوية العامة اليوم

أكدت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول للمواد غير المضافة للمجموع، تمت بشكل طبيعي، وهناك نسبة غياب قليلة بين الطلبة، كما تعرض طالب لحالة إغماء نتيجة لشعوره بالإرهاق.

لا شكاوى من امتحان اليوم

وأضافت مديرية التربية والتعليم، في بيان، أنه لا توجد شكاوى في مادة التربية الدينية، وتم تسليم العصا الإلكترونية لجميع لجان المحافظة، وأيضا جرى تسليم كتيب المفاهيم للطلاب في جميع اللجان، وأوراق البابل شيت كانت كافية.

نقل طالب للمستشفى

وفي السياق نفسه، أوضح بيان غرفة العمليات بالمديرية، أنه تم نقل طالب من إحدى لجان مدرسة الشيخ زويد للغات إلى المستشفى بعد شعوره بالتعب وتعرضه للإغماء بسبب الإرهاق أثناء امتحان مادة التربية الدينية وعودته مرة أخرى بعد تحسن حالته الصحية.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة، اليوم، في إدارات محافظة شمال سيناء الست، في 15 لجنة مقسمة على العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد.

يذكر أن عدد الطلبة المستهدفين لأداء امتحان مادة التربية الدينية 3728 طالبا، حضر منهم 3702 طالبا، وتغيب 26 طالبا، بنسبة حضور 99.3%، وفي مادة التربية الوطنية بلغ عدد الطلبة الحضور 3711 طالبا وطالبة، والغياب 22 طالبا، بنسبة الحضور 99.4%.