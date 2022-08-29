إغماء والدة وشقيقة جورج الراسي خلال تشييع جثمانه

أقيم اليوم قداس صلاة جنازة، على المطرب اللبناني الراحل جورج الراسى بكنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف بمدينة جبيل، ودخلت والدته وشقيقته نادين في حالة بكاء شديدة، تسببت في تعرضهما للإغماء، حسبما أعلنت مجلة الجرس اللبنانية.

فنانون حضروا جنازة الراحل جورج الراسي

وحضر عدد كبير من نجوم الفن ومحبيه، جنازة الفنان الراحل جورج الراسي، من أبرزهم راغب علامة، وائل جسار، نجوى كرم، وردة الخال.

كما أرسل الفنان وائل كفوري، إكليلًا من الورد على شكل صليب، ليقدم من خلاله واجب العزاء، بينما حرص أصدقاء الراحل جورج الراسي وأقاربه، وضع بوستر كبير عليه صورة للراحل على الكنيسة من الخارج، مكتوب عليه عنوان أغينته «أنت الحب».

عزاء الراحل جورج الراسي

وتستكمل أسرة الراحل جورج الراسي، استقبال المعزيين اليوم بصالون كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس بمدينة المنصف، من الساعة 11 صباحًا حتى 7 مساءً، إذ بدأوا أمس بتلقي العزاء، وأقيم في المكان ذاته من الساعة 2 ظهرًا حتى 7 مساءً.

ورحل عن عالمنا الفنان جورج الراسي، صباح يوم السبت الماضي، إثر حادث سير مروع، أثناء عودته من سوريا إلى لبنان، وذلك بعد اصطدامه بحاجز أسمنتي كبير، رفقة زينة المرعبي منسقة أعماله.