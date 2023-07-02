تدشين حملة للتبرع بالدم في 6 مراكز شباب بالبحيرة (صور)

أطلقت مديرية الشباب والرياضة، اليوم، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع اتحاد شباب البحيرة ومديرية الصحة والسكان، تحت شعار «نقطة دم تساوى حياة»، وذلك خلال الفترة من 2 يوليو وحتى 28 يوليو 2023.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وفي إطار الدور الاجتماعي والإنساني الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.

انطلاق مبادرة للتبرع بالدم في البحيرة

ومن جانب صرح الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة أنه سيتم التنفيذ بعدد 6 مراكز شباب وهيئة رياضية على مستوى المحافظة، لتضمن وصول المبادرة إلى عدد كبير من القرى والمدن التي تخدم المواطن البحراوي وتوفر له خدمة بنوك الدم على مستوى المحافظة.

الحملة تأتي تماشيا مع المبادرات الرئاسية

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة في البحيرة إلى أن الحملة تأتى تماشيا مع المبادرات الرئاسية التي يطلقها الرئيس السيسي لإصلاح المنظومة الصحية في مصر، ووصولها إلى أكبر عدد من المستفيدين.

كما أنها تأتي تأكيدا أن مراكز الشباب والهيئات الرياضية، أصبحت بدون شك مراكز شباب خدمة مجتمعية، تحقق لكل روادها ومريديها الكثير من مستلزمات الحياة المعيشية.

ودشنت الحملة اليوم الأحد بمركز شباب مدينة دمنهور، بالتعاون مع مديرية الصحة، وبتنفيذ سواعد أبناء المحافظة من الشباب المحب لبلده.

ورفعت درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب لتنفيذ المبادرة، وإتمام التجهيزات اللازمة وتكثيف التغطية الإعلامية للحدث خلال فترة التنفيذ.