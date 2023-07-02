غلق 12 منشأة صحية ومعمل تحاليل مخالفًا في الشرقية

قال المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام لمحافظة الشرقية، إن لجنة المنشآت الصحية بإدارة شؤون البيئة بالتفتيش على (23) منشأة صحية، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأوضح أن الحملة استهدفت المرور على المنشآت الصحية بمراكز أولاد صقر ومنيا القمح و مركز الزقازيق وههيا وفاقوس والإبراهيمية وابوحماد وكفر صقر.

غلق 7 منشآت صحية و5 معامل تحاليل

وأسفر التفتيش عن غلق (7) منشآت صحية (5) معامل تحاليل لعدم وجود تراخيص للمنشأة ووجود خطر داهم على الصحة العامة.

وعلى جانب آخر قال، قام مركز دراسات وحماية البيئة بإدارة شؤون البيئة بإعداد السجل البيئي لـ(40) منشآة (8 مطاعم - 25 سوبر ماركت -4 ثلاجات حفظ مواد غذائية - 8 مخابز) وإجراء القياسات البيئية لـ(47) منشأة (17 مطعما -3 سوبر ماركت - 3 ثلاجات -22 مستشفى -2مخبز)، للتأكد من عدم وجود تأثير ضار لنشاط هذه المنشآت على البيئة.