حملات مدينة قنا الطبية تغلق 3 معامل تحاليل مخالفة لاشتراطات الترخيص

قررت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بفي محافظة قنا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، غلق وتشميع 3 معامل تحليل لمخالفتهم اشتراطات الترخيص.

حملة دورية

وأوضح أشرف أنور، رئيس مجلس المدينة، أن تلك الإجراءات جاءت نتيجة الحملة الدورية والمتابعة التي تنظمها الوحدة المحلية مع إدارة العلاج الحر وكافة الجهات المعنية للتفتيش على العيادات والمراكز الطبية ومعامل التحليل بمدينة قنا.

وجاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور خالد همام، والدكتور محمد عماد، مساعدا مدير إدارة العلاج الحر، والمهندسة إسلام محمود مسؤول التفتيش بإدارة البيئة، ومبارك عبدالعاطي، شئون قانونية، وعلاء السيد مدير إدارة الأزمات بالوحدة المحلية.

وتابع أن الوحدة المحلية في تواصل دائم ومستمر بشن وتنظيم الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية على جميع القطاعات لضبط الأسواق وتأكد من تطبيق الإجراءات القانونية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

غلق وتشميع مركز تجميل بمنطقة المعبر

وكانت اللجنة الأسبوع الماضي، شنت حملة على المحال التجارية والمطاعم والعيادات الخاصة والمراكز الطبية بمدينة قنا للتفتيش على المنشآت الدوائية والطبية الخاصة، وضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار بالمحال التجارية، وكذلك تم ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وبحسب البيان الصحفي للمحافظة، تمكنت الوحدة المحلية بتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقنا من ضبط مركز تجميل يعمل بدون ترخيص علاوةً عن ضبط كمية مستحضرات تجميل وأدوية مجهولة المصدر.

كما قررت الحملة غلق وتشميع المركز وتحريز الأدوية ومستحضرات التجميل المجهولة المصدر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقنا وحضور الدكتور مصطفى فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور خالد همام، والدكتور محمد عماد، مساعدا مدير إدارة العلاج الحر، والمهندسة إسلام محمود مسؤول التفتيش بإدارة البيئة، ومبارك عبدالعاطي، شئون قانونية، وعلاء السيد مدير إدارة الأزمات بالوحدة المحلية.