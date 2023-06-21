وصول 41 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية إلى ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 سفينة، بينما غادرت 11 سفينة أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 36 سفينة، منها KRISTINA P التي ترفع علم بنماـ ويبلغ طولها 185 مترا، وعرضها 30 مترا، القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ41 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبحسب بيان عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25157 طنا، تشمل 7000 طن يوريا و910 أطنان علف بنجر، و17247 طن بضائع متنوعة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57041 طنا، تشمل 1725 طن خردة و1100 طن أبلاكاش و10 أطنان معدات و529 طن بازلاء و374 طن حمص و1020 طن خشب زان و2251 طن عباد شمس و1260 طن زيت طعام و6843 طن حديد و3920 طن كسب عباد شمس و24130 طن ذرة و13394 طن قمح و1400 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 485 طنا.

حركة الصادر من الحاويات

وتابع البيان، أنّ حركة الصادر من الحاويات بلغت 1702 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 202 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3310 حاويات مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 124611 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 218784 طنًا، وغادر قطارين بحمولة إجمالية 2513 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وأسيوط، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5431 شاحنة.