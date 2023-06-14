صرف 70% من السلع التموينية لشهر يونيو 2023.. تعرف على الأسعار

تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من شركات الجملة، يفيد صرف 70% من السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر يونيو 2023، منذ بداية الشهر وحتى الأن من خلال 40 ألف منفذ بقال تمويني على مستوى الجمهورية.

ضخ السلع من مخازن الجملة

وأشار التقرير إلى استمرار ضخ السلع التموينية من 1500 مخزن جملة على مستوى الجمهورية لمنافذ البقالين، بواقع ضخ يومي يشمل على 4 ألاف طن من السكر، و3 ألاف طن من الزيت، و1000 طن من الأرز، و1000 طن من المكرونة.

أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2023

وشهدت أسعار سلع التموين، استقرارًا منذ بداية صرف السلع لإجمالي عدد أصناف قائمة السلع التموينية والتي تبلغ على 31 صنفا غذائيا، كالتالي:

1- سكر معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جرام بسعر 13 جنيهًا.

5- مكرونة 400 جرام بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك كيلوجرام واحد بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جرام بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جرامًا بسعر 14 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كيلوجرام بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جرام بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جرامًا بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جرامًا بسعر 25.50 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بسعر جنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جرامًا بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.