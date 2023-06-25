ميناء دمياط يستقبل سفينة محملة بـ42 ألف طن قمح لهيئة السلع التموينية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا إعلاميا، حول موقف حركة السفن والصادرات والواردات في الميناء خلال الساعات الماضية، موضحا أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، منها سفينة محملة بـ42 ألف طن قمح لهيئة السلع التموينية، بينما غادر 8 سفن.

ميناء دمياط يستعد لاستقبال ناقلات القمح

وأضاف البيان الإعلامي الصادر عن الهيئة، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ نحو 34 سفينة، منها السفينة (LUNE B ) والتي ترفع علم بالوويبلغ طولها 185 م وعرضها 30 م القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ42 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36350 طنا تشمل: 5080 طن يوريا و3276 طن رمل و1000 طن علف بنجر و904 طن ملح معبأ و26090 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37363 طنا تشمل: 7225 طن خردة و2564 طن خشب زان و944 طن كسب فول صويا و13583 طن ذرة و13047 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 365 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 272 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4579 حاوية مكافئة، فيما ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 123315 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 211538 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3909 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا وكوم أبوراضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5924 شاحنة.