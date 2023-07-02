«التضامن»: حصر 180 ألف سيدة من ذوي الإعاقة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار حملة الوزارة لحصر السيدات ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنّ الوزارة كانت قد أطلقت تطبيقا إلكترونيًا يهدف إلى تسجيل السيدات ذوي الإعاقة في إطار حرص الدولة على كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة السيدات.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ التطبيق الإلكتروني تعرض لعطل فني أثناء فترة العيد، وجار متابعة الموقف عن كثب لإصلاحه قبل نهاية الأسبوع الحالي، ويهدف التطبيق إلى تسجيل الحالة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، والعملية للزوجة، وطبيعة العمل، وغيرها من البيانات، مضيفة أنّ الوزارة انتهت من حصر 180 ألف سيدة من مصادر عدة، إضافة إلى مساهمة الرائدات الاجتماعيات المنتشرات في مختلف محافظات الجمهورية في اجراءات الحصر والتسجيل.

وأشارت الوزارة إلى أنّ القيادة السياسية وجّهت بدراسة الموضوعات التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة وجميع الفئات التي تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، في ظل حرصها على كفالة حقوقهم بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة للدولة، خاصة أن الدولة حريصة على تبنى قواعد الشفافية فى تعاملها مع المواطنين فى جميع القضايا.

تبني قواعد الشفافية في التعامل مع المواطنين

يذكر أنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بتشكيل لجنة تنسيقية وطنية لمتابعة إنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وتشكيل لجنة مصغرة لرصد المواد المُختلف عليها وإعادة قراءتها بمنهجية عادلة للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار حرص الدولة على حصولهم على حقوقهم التي شرعها لهم القانون مع متابعة دورية لكل ما يستجد من مطالب تخص حقوق ذوي الإعاقة.