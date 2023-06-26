«التضامن» أطلقنا 5 مبادرات لدعم العمالة غير المنتظمة منذ 2014 وحتى الآن

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم إطلاق 5 مبادرات لدعم العمالة غير المنتظمة منذ 2014 وحتى الآن، حيث تقدم الوزارة الدعم للعمالة غير المنتظمة من خلال عدد من المبادرات، لتوفير مشروعات صغيرة لهم، توفر لهم الربح والحياة الكريمة.

توفير إعانات ومساعدات لإجمالي 42 ألفا من صغار الصيادين والصائدات

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير إنجازات 30 يونيو، إلى أنه تم إطلاق مبادرة «بر أمان» لرعاية صغار الصيادين، حيث تم توفير إعانات ومساعدات لإجمالي 42 ألفا من صغار الصيادين والصائدات من خلال تحديث مراكب الصيد، وتوفير شباك صيد وبدل صيد بإجمالي تكلفة 52 مليون جنيه، كما تم صرف تعويضات لـ 2450 صيادا و948 صاحب مركب من العاملين في بحيرة السد العالي بمحافظة أسوان وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم عن فترة توقف الصيد بقيمة 5.9 مليون جنيه.

وأضافت «التضامن» أنه تم إحلال وتجديد 680 مركب صيد لصغار الصيادين ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «بر أمان» بتكلفة 2.2 مليون جنيه، حيث تتحمل الوزارة نسبة 50% من تكلفة إحلال المركب، في حين يتحمل الصياد 50% الأخرى، بالإضافة إلى تقديم مساعدة شهرية طارئة لـ665 من صيادي شمال سيناء منذ عام 2018 لمدة 4 سنوات بتكلفة 32 مليون جنيه.

توفير فرص عمل لـ30 ألف مستفيد في 16 محافظة الأكثر عددا في العمالة غير المنتظمة

وأوضحت الوزارة أنه تم إطلاق مبادرة «تتلف في حرير»، والتى شملت توزيع 500 نول وخامات التشغيل لـ500 أسرة بإجمالي 2000 مستفيد، وتقديم دعم فني لتطوير التصميمات المستخدمة في صناعة السجاد اليدوي بالمرحلة الأولى، كما تم إطلاق مبادرة «أصلها مصري»، والتى استهدفت تدريب 2000 عامل في مجال تصفيف الشعر والتجميل داخل 16 محافظة بالمرحلة الأولى.

ومبادرة «التمكين الاقتصادي» للعمالة غير المنتظمة، والتي تستهدف توفير فرص عمل لـ30 ألف مستفيد في 16 محافظة الاكثر عدد في العمالة غير المنتظمة بقطاعات التشييد والبناء، الصيد، الزراعة، إدارة المخلفات، الحرف اليدوية والمهنية، وغيرهم، ويتم التنفيذ مع الجمعيات الأهلية والجهات الحكومية والقطاع الخاص بميزانية 570 مليون جنيه.

بجانب مشروع التدريب المهني «برنامج طفرة»، يستهدف تدريب 3141 عاملا وعاملة في 8 محافظات، وهي: «أسوان، سوهاج، أسيوط، المنيا، الفيوم، المنوفية، كفر الشيخ، البحيرة» في مجالات «معاون تمريض، مديرة منزل، مصنع غذائي، التفصيل، الخياطة» كمرحلة أولي .

بالإضافة إلى مبادرة «طريقك أمان» لعمال التوصيل، من خلال توزيع مستلزمات حماية شخصية لـ21 ألف عامل في شركتي مرسول وطلبات مصر كمرحلة أولى، وشركة اند دريف بتكلفة 7.5 مليون جنيه، وتوزيع 8000 خوذة لحماية الرأس علي العاملين بالقطاع بالخاص المرحلة الأولى من المبادرة.