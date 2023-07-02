غلق 28 منشأة وضبط 3208 حالات إشغال في حملات بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، وهو ما أسفر عن غلق 28 منشأة بحملات أحياء الإسكندرية.

حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإن أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية نفذت حملات مكبرة للتفتيش على المنشأت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

غلق 28 منشأة في الإسكندرية

هذا وقد أسفرت هذه الحملات المكثفة عن غلق عدد 28 منشأة، والتحفظ على عدد 3208 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 1167 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ624 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.