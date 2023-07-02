سفينة هجومية صينية تعبر سلسلة جزر جنوب اليابان لأول مرة

عبر أسطول بحري تابع لجيش التحرير الشعبي الصيني بقيادة سفينة هجومية برمائية «طراز 075» بالقرب من سلسلة الجزر الأولى من مضيق جنوب اليابان، وهي المرة الأولى التي يتمّ فيها عبور هذا النوع من السفن الحربية الكبيرة التي تعمل بالقرب من الجزيرة.

وبحسب صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية، ربما تكون الرحلة جزءً من تدريب روتيني، يوضح الاستعداد القتالي للسفن، أو ربما يستهدف هذا الإجراء تحذير تايوان ومن أسمتهم بـ«قوى التدخل الخارجي»، وفقًا لما ذكره محللون صينيون.

اليابان ترصد السفن الصينية

وتابع تقرير الصحيفة الصينية، أنَّ قوة الدفاع الذاتي البحرية، اليابانية، رصدت أسطولًا بحريًا للجيش الصيني يتكون من السفينة الهجومية البرمائية (Type 075) والمدمرة (Type 052D) عندما أبحرت السفينتان من بحر الصين الشرقي إلى مياه غرب المحيط الهادئ جنوب اليابان، بينما أبحرت الفرقاطة (054A Anyang) والسفينة (903A Chaohu) من بحر الصين الشرقي إلى نفس منطقة غرب المحيط الهادئ، بحسب تأكّيدات هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع اليابانية، التي قالت إنه تم نشر طائرات استطلاع ومقاتلة بالإضافة إلى زورق صاروخي في مهام تأهب في محاولة لمراقبة الأنشطة الصينية.

السفينة الحديثة وصلت إلى القدرة التشغيلية الكاملة

وأضاف التقرير أنَّ عبور سفينة هجومية برمائية من «طراز 075» المضائق المحيطة باليابان إلى غرب المحيط الهادئ للتدريب، يتمّ للمرة الأولى، وقال المراقبون إنَّ أول رحلة بحرية طويلة المدى تشير إلى ان السفينة الحديثة قد وصلت إلى القدرة التشغيلية الكاملة.

ونقلت الصحيفة عن جانج شويفنج، الخبير العسكري الصيني أنَّ البيئة القتالية مختلفة جدًا في البحار المفتوحة مقارنة بالمياه الساحلية، ويمكن للتدريبات البحرية أن تمكن البحارة من فهم البيئات البحرية بشكل أفضل، بما في ذلك اختبار أثر تيارات المحيط المختلفة ودرجات حرارة البحر وتحت سطح البحر.