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مبادرة «100 يوم صحة» تنقذ حياة سيدتين بالشرقية.. ارتفاع كبير في سكر الدم

كتب:

نظيمه البحرواي
03:55 م | الأحد 02 يوليو 2023
مبادرة «100 يوم صحة» تنقذ حياة سيدتين بالشرقية.. ارتفاع كبير في سكر الدم

نجحت المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» بمحافظة الشرقية، في إنقاذ حياة سيدتين تقيمان بمدينة فاقوس، وذلك بعد إجراء التحاليل والفحوصات الخاصة بهما.

إصابة فتاة بارتفاع شديد في سكر الدم

وأوضحت مديرية الصحة، أنه تم اكتشاف إصابة فتاة عمرها 16 عاماً بارتفاع شديد في سكر الدم، ولم يتم اكتشافه مسبقاً، وذلك أثناء تقديم الخدمة الطبية لها ضمن خطة المبادرة بإحدى العيادات المتنقلة المنتشرة بمدينة فاقوس.

وعلى الفور، كلّف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور محمد الناجي مدير الإدارة الصحية بفاقوس باستدعاء سيارة الإسعاف، ونقل الفتاة إلى مستشفى فاقوس المركزي لاستكمال الفحوصات الطبية، والتي كشفت عن ارتفاع نسبة الكيتونات بالدم، والدخول الوشيك في حالة غيبوبة سكر كيتونية.

تقديم الرعاية الصحية بوحدة العناية المركزة 

وأضاف «مسعود»، أن المبادرة الرئاسية كشفت أيضاً عن إصابة سيدة أخرى بارتفاع شديد في سكر الدم، وذلك أثناء إجراء الفحوصات الطبية لها بوحدة طب الأسرة بكفر العلماء، وتم إحالة السيدة فوراً إلى مستشفى فاقوس المركزي، عن طريق سيارة الإسعاف، وتمكن الفريق الطبي بالمستشفى من استكمال الفحوصات للسيدتين، وتقديم الخدمات الطبية العلاجية لهما، تحت إشراف مدير الإدارة الصحية بفاقوس ومدير المستشفى، وتطبيق خطة علاج ناجحة، وتقديم الرعاية الصحية للحالة الثانية بوحدة العناية المركزة، والحالتان الآن مستقرتان، وتحت الملاحظة الطبية بالمستشفى.

 

 

 

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