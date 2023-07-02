«س وج».. كل ما تريد معرفته عن مدارس التمريض التابعة لوزارة الصحة 2023

أعلنت وزارة الصحة والسكان موعد التقديم في مدارس التمريض 2023- 2024، موضحة أنَّها قررت فتح باب التقديم لمدارس التمريض الثلاثاء المقبل الموافق الرابع من شهر يوليو الجاري.

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن مدارس التمريض التابعة لوزارة الصحة 2023.

** ما هو موعد التقديم ومكان التقديم لمدارس التمريض 2023- 2024؟

- التقديم في مدارس التمريض التابعة لوزارة الصحة والسكان يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بإدارات التدريب في مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية.

** ما شروط التقديم في مدارس التمريض 2023 - 2024؟

- حددت وزارة الصحة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها، وهي تفرغ الطالب التام للدراسة وذلك بموجب تعهد يقوم ولي الأمر بالتوقيع عليه، واجتياز عدد من الاختبارات المتعلقة باللغة العربية والإنجليزية والتعامل مع الحاسب الآلي، فضلا عن مجموعة الدرجات في هذه الامتحانات ولابد أن تكون أزيد من 70%، بإضافة إلى الاختبار النفسي وقوة الملاحظة وسرعة الاستجابة.

** وماذا عن التنسيق؟

- إجراءات التنسيق والقبول تكون في كل مركز إداري على حدة، وذلك بهدف أن يكون كل طالب في مدرسته، ولن يتم قبول أي طالب خارج نطاق محافظته والفصول لا تزيد على 30 طالبًا.

** كيف يتمّ إجراء الكشف الطبي على الطلاب الملتحقين بمدارس التمريض 2023- 2024؟

- يتمّ إجراء الكشف الطبي من خلال القومسيون الطبي بكل محافظة، والكشف يشمل النظر والباطنة واختبار مخدرات، ويجرى الكشف على الطلاب المقبولين فقط، ولا يعتبر الطالب مقبولًا، إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة وتقديم الأوراق التي تحددها كل مديرية على مستوى المحافظات.