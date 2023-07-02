هيئة الدواء تناقش قواعد تصنيع المستحضرات الطبية مع «الصحة العالمية»

شاركت هيئة الدواء المصرية، في الاجتماع الاستشاري لمنظمة الصحة العالمية للجنة المعنية بمراجعة أساسيات وقواعد ممارسات التصنيع الجيد للمستحضرات الطبية، والذي أقيم في مدينة جنيف بسويسرا.

جاء الاجتماع استكمالا لما قام به أعضاء اللجنة من جهود خاصة بالتنسيق المستمر، لوضع معايير واضحة لتنظيم عملية التفتيش على المصانع المنتجة للمواد الخام المستخدمة في إنتاج المستحضرات الطبية، للتأكد من سلامة وجودة المستحضرات بما يتناسب مع المتطلبات العالمية.

التصنيع الجيد بمصانع المستحضرات الطبية

وشهد الاجتماع استعراض نتائج جهود هيئة الدواء المصرية والدول المشتركة في مجال ممارسات التصنيع الجيد بمصانع المستحضرات الطبية، ومناقشة خطة الأعمال المستقبلية التي تهدف إلى وضع أساسيات وقواعد لممارسات التصنيع الجيد الخاص بالتوجه الجديد نحو التصنيع المستدام، ومناقشة استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الأدوية، ووضع قواعد التفتيش، والتأكد من تثبيت برامج الذكاء الاصطناعي للتأكيد على سلامة وجودة وكفاءة المستحضرات الطبية.

تعديل قواعد ممارسات التصنيع الجيد القديمة

وتطرقت المناقشات إلى وجوب تعديل بعض الأساسيات وقواعد ممارسات التصنيع الجيد القديمة، وتحديثها بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة في مجال التصنيع الدوائي.

يأتي ذلك في ضوء سعي هيئة الدواء المصرية للمشاركة بما لديها من خبرات عالمية في مجال التفتيش على مصانع المستحضرات الحيوية والأدوية، والتعاون المستمر مع منظمة الصحة العالمية، والمساهمة في تحديث أساسيات وقواعد ممارسات التصنيع الجيد؛ للنهوض بالعمل الرقابي.