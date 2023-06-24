محافظ الشرقية يتابع أعمال رصف وتطوير شوارع الزقازيق.. بتكلفة 5 ملايين جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع شعبان أبوالفتوح رئيس حي ثان الزقازيق، أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية بنطاق حي ثان بالزقازيق، تماشياً مع خطه المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.

إزالة أي معوقات تقف حائلاً أمام تنفيذ الأعمال الجارية

كلف محافظ الشرقية رئيس الحي بإزالة أي معوقات تقف حائلاً أمام تنفيذ الأعمال الجارية لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

الانتهاء من رصف شارع الحاجة حكمت

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أوضح رئيس حي ثان الزقازيق أنه جرى الانتهاء من رصف شارع الحاجة حكمت بطول 200 متر، وشارع عزالدين حافظ بطول 900 متر بمنطقة كفر الزقازيق البحري، وكذلك الانتهاء من رصف شارع البنك بطول 225 مترا بمنطقة الإشارة، ورصف شارع محمد علي بطول 250 مترا بمنطقة قسم الجامع، وشارع شبراوي بطول 99 مترا، وشارع معالي بطول 105 أمتار بمنطقة قسم يوسف بك كما تم الانتهاء من رصف 3 شوارع للربط بين منطقة القومية وشارعي طلبة عويضة وشارع الاستاد وشارع محمد مأجور بطول 200 متر وشارع الإمام علي بطول 250 مترا، وشارع الهدي بطول 200 متر، بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين و185 ألف جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022 – 2023 للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي المنطقة.