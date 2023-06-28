محافظ الشرقية يُوجه بالمرور على المجازر.. وذبح 30 رأس ماشية

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محال الجزارة للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين.

حملة للمرور على محال الجزارة

وشنت رئاسة مدينة القرين بالتنسيق مع إدارة تموين القرين بالاشتراك مع الطب البيطري حملة للمرور على محلات الجزارة والشوادر وأسفرت عن تحرير محاضر مخالفة لعدد من جزاري المدينة للذبح خارج السلخانة.

ذبح 30 رأس ماشية وتجهيز اللحوم داخل مجزر أولاد صقر

وعلى جانب آخر، أوضح سيد رجب مدير جمعية الأورمان بالشرقية ذبح 30 رأس ماشية وتجهيز اللحوم داخل مجزر أولاد صقر لتوزيعها مجانا على الأسر المستحقة بمختلف قرى مراكز المحافظة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، لافتاً إلى أنه جرى اختيار الأضاحي بعناية شديدة وفقاً للأحكام الشرعية للأضحية ويتم الذبح تحت إشراف الأطباء البيطريين.